Разрушители красоты. Врач Егорова открыла, в чем риски косметического шума

Сегодня специалисты отмечают, что косметический шум становится настоящей проблемой современности. Ведь за ним в итоге оказываются расстроенные потребители, а то и те люди, которые могли пострадать из-за некачественных услуг.
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