В Клепиковском районе остановили пьяного 54-летнего водителя

В Спас-Клепиках остановили автомобиль «Peugeot», которым управлял пьяный 54-летний водитель. Мужчина прошёл медосвидетельствование, по результатам которого у него обнаружено 1,148 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.