В Клепиковском районе остановили пьяного 54-летнего водителя

В Спас-Клепиках остановили автомобиль «Peugeot», которым управлял пьяный 54-летний водитель. Мужчина прошёл медосвидетельствование, по результатам которого у него обнаружено 1,148 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
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