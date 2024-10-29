При сахарном диабете второго типа важно сосредоточиться на режиме питания, а не на выборе конкретных продуктов, чтобы контролировать уровень сахара в крови

Питание с ограничением по времени для контроля уровня глюкозы у пациентов с сахарным диабетом 2 типа Введение Сахарный диабет 2 типа (СД2) — это хроническое заболевание, характеризующееся гипергликемией, что может привести к серьезным осложнениям, таким как сердечно-сосудистые заболевания, почечная недостаточность и проблемы со зрением.