Млечный Путь на пороге перемен? Космическая аномалия заставляет задуматься о будущем галактики

Что, если бы ваш тихий, уютный дом внезапно оказался в эпицентре урагана? Примерно такие чувства, должно быть, испытывают астрономы, наблюдая за одной необычной галактикой, расположенной на расстоянии почти миллиарда световых лет от нас.