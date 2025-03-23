Млечный Путь на пороге перемен? Космическая аномалия заставляет задуматься о будущем галактики

Что, если бы ваш тихий, уютный дом внезапно оказался в эпицентре урагана? Примерно такие чувства, должно быть, испытывают астрономы, наблюдая за одной необычной галактикой, расположенной на расстоянии почти миллиарда световых лет от нас.
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