Чем белорусские мужчины собираются радовать своих дам 8 Марта?

Праздничное настроение в Минске и других городах Беларуси ощущается с самого утра. Импровизированные оранжереи начали работу сегодня очень рано, чтобы абсолютно все успели поздравить своих женщин с этим светлым праздником.
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