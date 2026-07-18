☎️ В Джанкое установили телефоны для связи с экстренными службами Телефоны работают даже при отсутствии мобильной связи и электричества.
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☎️ В Джанкое установили телефоны для связи с экстренными службами Телефоны работают даже при отсутствии мобильной связи и электричества.