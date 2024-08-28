Мальчик пострадал при столкновении с автомобилем в Ижевске

На дорогах Ижевска произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По информации первого отдела Госавтоинспекции МВД Удмуртии, 27 августа в 19:04 64-летний водитель "Тойоты" на улице Автозаводской совершил наезд на 10-летнего мальчика.
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