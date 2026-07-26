Госдума проведет заключительное заседание восьмого созыва 27 июля

Госдума 27 июля проведет заключительное пленарное заседание восьмого созыва, передает РИА Новости. На заседании выступит председатель палаты Вячеслав Володин, после чего слово предоставят руководителям пяти думских фракций.
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