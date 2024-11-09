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Самарский областной суд отменил решение о принудительном изъятии квартиры для строительства метро

Самарский областной суд отменил решение о принудительном изъятии квартиры для строительства метро

Пресс-служба самарского областного суда сообщила об отмене решения, принятого ленинским районным судом, касающегося иска о принудительном изъятии квартиры для нужд строительства станции метрополитена "Театральная".

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