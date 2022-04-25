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В акции «Бессмертный полк» во Владивостоке примут участие 300 волонтеров

В акции «Бессмертный полк» во Владивостоке примут участие 300 волонтеров

В ходе заседания городской антитеррористической комиссии, которое провел глава администрации Владивостока Константин Шестаков, стало известно, что 9 мая в акции «Бессмертный полк» в столице региона примут участие 300 волонтеров, сообщает PRIMPRESS.

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