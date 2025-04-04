Разгром ЦСКА в Кубке Гагарина, «Спартак» вышел во 2-й раунд, CSD поддержал «Барсу» в деле Ольмо, Инфантино ждет возвращения России, победа «Челси», Дзюба прошелся по Эмери и другие новости

1. В Кубке Гагарина «Динамо» Минск разгромило ЦСКА (7:0) и повело 3-2 в серии. «Спартак» выиграл серию с «Северсталью» 4-1 и вышел во 2-й раунд.
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