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Пронедра

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ЕС ждёт рекордный дефицит газа за 15 лет

ЕС ждёт рекордный дефицит газа за 15 лет Politico сообщает: запасы газа в Евросоюзе упали до самого низкого уровня с 2011 года, когда начали вести эту статистику.

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