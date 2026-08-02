ВСУ потеряли два пункта управления БПЛА на алексеево-дружковском направлении

Подразделения Южной группировки войск на алексеево-дружковском направлении ликвидировали два пункта управления беспилотниками и три наземных робототехнических комплекса (НРТК) с грузами боеприпасов и материальных средств Вооруженных сил Украины.
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