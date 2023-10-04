Уральский мастер создал прообраз машины с автомагнитолой

Об этом рассказали в выпуске подкаста «Так культурно!». Медиахолдинг «Гранада Пресс» продолжает тематическую серию «Как создатели промышленного хребта России культуру поднимали» в рамках проекта «Так культурно!».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии