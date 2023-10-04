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  • Fiona Safarian
    Виктор, насчет квалификации не сомневайтесь, несколько высших и все остальное...возраст 55...уверена, что в реале мы ...Погосян: Армения ...
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Уральский мастер создал прообраз машины с автомагнитолой

Уральский мастер создал прообраз машины с автомагнитолой

Об этом рассказали в выпуске подкаста «Так культурно!». Медиахолдинг «Гранада Пресс» продолжает тематическую серию «Как создатели промышленного хребта России культуру поднимали» в рамках проекта «Так культурно!».

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