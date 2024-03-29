Иноагент Макаревич впервые высказался о трагедии в "Крокусе": "Лучше бы молчал"

Певец-иноагент Андрей Макаревич впервые прокомментировал теракт в подмосковного Красногорске.Жертв теракте в "Крокус Сити Холле" сбежавшему из России певцу-иноагенту Андрея Макаревичу жаль, но вот публично соболезновать кому-то он не собирается.
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