Иноагент Макаревич впервые высказался о трагедии в "Крокусе": "Лучше бы молчал"

Певец-иноагент Андрей Макаревич впервые прокомментировал теракт в подмосковного Красногорске.Жертв теракте в "Крокус Сити Холле" сбежавшему из России певцу-иноагенту Андрея Макаревичу жаль, но вот публично соболезновать кому-то он не собирается.