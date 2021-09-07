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Очередная травма в сборной России, 25-я подряд победа Джоковича на «Шлемах», 9 шайб СКА «Адмиралу», срыв трансфера Кастильехо в ЦСКА и другие новости утра

Очередная травма в сборной России, 25-я подряд победа Джоковича на «Шлемах», 9 шайб СКА «Адмиралу», срыв трансфера Кастильехо в ЦСКА и другие новости утра

Привет! Сегодня очередной яркий матчдэй – будем вечером в оба следить за сборной России и не только. А пока что с утреца ловите дайджест главных новостей вчерашнего дня  1.

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Лена Мисько
10 лет назад — 7 сентября 2011 года — при вылете из аэропорта Ярославля разбился самолет с хоккейной командой «Локомотив». Погибли 44 человека. Команда направлялась на первый матч сезона КХЛ в Минск. Сегодня «Локомотив» примет в Ярославле минское «Динамо». Это будет первый матч команды 7 сентября после трагедии.
Лена Мисько
Ровно 10 лет назад, 7 сентября 2011 года произошла страшная трагедия, потрясшая весь российский и мировой хоккей. Самолёт с командой «Локомотив», направлявшийся на выезд в Минск, разбился вскоре после вылета. В результате этой авиакатастрофы все игроки, тренеры и персонал команды погибли. Прошло уже целых десять лет, но чувство невосполнимой утраты не покидает болельщиков. Сегодня мы хотим устроить день памяти и вспомнить, что же это была за команда, что за игроки за нее выступали. В результате той страшной трагедии погибли: ВРАТАРИ: 1. Вьюхин Александр Евгеньевич, 38 лет 2. Лив Стефан Даниэль Патрик, 30 лет ЗАЩИТНИКИ: 3. Аникеенко Виталий Сергеевич, 24 года 4. Баландин Михаил Юрьевич, 31 год 5. Дитрих Роберт Генрихович, 25 лет 6. Калимулин Марат Натфуллович,23 года 7. Рахунек Карел, 32 года 8. Скрастиньш Карлис Мартинович, 37 лет 9. Траханов Павел Сергеевич, 33 года 10. Урычев Юрий Олегович, 20 лет 11. Шувалов Максим Алексеевич, 18 лет 12. Салей Руслан Альбертович, 36 лет НАПАДАЮЩИЕ: 13. Васюнов Александр Сергеевич, 23 года 14. Вашичек Йозеф, 30 лет 15. Демитра Павол, 36 лет 16. Калянин Александр Игоревич, 23 года 17. Кирюхин Андрей Анатольевич, 24 года 18. Клюкин Никита Сергеевич, 21 год 19. Марек Ян, 31 год 20. Остапчук Сергей Игоревич, 21 год 21. Снурницын Павел Сергеевич, 19 лет 22. Собченко Даниил Евгеньевич, 20 лет 23. Ткаченко Иван Леонидович, 31 год 24. Чурилов Геннадий Станиславович, 24 года 25. Ярчук Артем Николаевич, 21 год 26. Галимов Александр Саидгереевич, 26 лет ТРЕНЕРЫ: 26. МакКриммон Брэд Байрон (главный тренер) 27. Королев Игорь Борисович (старший тренер) 28. Карповцев Александр Георгиевич (тренер) 29. Кривоносов Николай Иванович (тренер) 30. Сидоров Евгений Владимирович (тренер-методист) ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ: 31. Бахвалов Юрий Алексеевич (техник) 32. Беляев Александр Владимирович (техник/массажист) 33. Зимин Андрей Валерьевич (врач) 34. Куннов Евгений Геннадьевич (массажист) 35. Кузнецов Вячеслав Михайлович (массажист) 36. Пискунов Владимир Леонидович (администратор) Они живы, пока мы их помним 🙏🏻
Лена Мисько
🗣️ Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил в интервью Marca, что полузащитник Алекс Кольядо может продолжить карьеру в России: «Он необыкновенный парень, у него талант, как у Рикарда Пуча. Мы хотели отдать его в «Брюгге», потому что пока его время не пришло. Однако «Брюгге» захотел право обязательного выкупа. Поэтому Кольядо отказался, он хочет добиться успеха в «Барселоне». Сейчас мы хотим, чтобы он играл, а не просто тренировался. Трансферные рынки в России и Турции еще не закрыты».
Лена Мисько
РабиНерв, [07.09.21 09:49] Не вполне удивлюсь, если этот мальчик из "Барсы" тоже приземлится в "Локомотиве". Это никакой не инсайд - просто после Анджорина удивления у меня не вызовет по молодым уже особо ничто. Рангник включился - он, как выяснилось, "на полшишечки" не может, даже если работа дистанционная и на окраине футбольной Европы, каковой мы сейчас, увы, стали. Приди немец чуть пораньше - и Мухин с Иосифовым, уверен, остались бы. Знаю, что он был вне себя, узнав о том, что их потеряли. Потому что в презентации для верхов "Локо", которую он делал в начале апреля ещё в роли приглашённого аналитика (так впечатлившей Плутника, что Рангнику решили предложить постоянную работу), после недельного погружения первое, что Ральф сказал, - каким угодно образом сохранить Мухина с Иосифовым. Поражаюсь, что он не закончил с этой историей вообще все, узнав спустя время, что именно их и прощелкали. Причём ЦСКА подписал Мухина на такие деньги, которые "Локомотив" более чем мог себе позволить. Почитайте, что про Максима сказал Акинфеев вчера Илье Казакову на "России-24". Игорь без повода молодых хвалить не будет, да ещё и в таких степенях. Это лишний раз доказывает, насколько у Ральфа глаз намётан. Что ж, пришлось латать дыры другими молодыми. И дальше все зависит уже от них и от их отношения к футболу и к деньгам. Откуда у "Локо" эти самые деньги и что из всего этого на выходе получится - вопрос другой, это только предстоит выяснить. Но это уже будут зависеть от других людей, потому что Рангник не может делать всё за всех. Но то, что в Черкизово удивительными ветрами занесло европейского топа, поняли, думаю, уже очень многие. И свою часть работы в это окно он сделал так, как никто не мог даже предполагать. И Николича, кстати, по моим сведениям, он никуда убирать не собирается. По крайней мере, до тех пор, пока Марко будет делать свою работу так, как он ее делает сейчас. https://t.me/razdevalkainside/5327
Лена Мисько
Главное, чтобы эти игроки в Локо заиграли... Это не первая массовая закупка игроков в российском футболе. Ничем хорошим в итоге это не заканчивалось. С другой стороны, когда-то количество должно перейти в качество... во всех смыслах
Лена Мисько
Акинфеев вчера объяснил, почему ЦСКА недобрал очков в матчах против топ-соперников в этом сезоне. Несколько фраз про молодых игроков и многое понятно: - как он рванул от ворот в Грозном защитить Мухина, увидев, что все полевые отвернулись от эпизода; - как расспрашивал в раздевалке команду о Березуцком, и услышав исключительно комплименты, спросил: почему тогда за такого тренера на 100% не выкладываетесь всегда? - как поменялись головы у молодых игроков (намёк на агентов в ли числе), которые хотят уйти и не за меньшую зарплату. Цитаты разлетелись. Но стоит посмотреть, чтобы услышать интонации. vesti.ru (https://www.vesti.ru/article/2610314) Игорь Акинфеев: получаю удовольствие от самых простых вещей
Лена Мисько
Футбол России, [07.09.21 09:35] Акинфеев: Максименко и Сафонов — наше будущее. Им надо помогать раскрывать таланты Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал вратарей, которых считает будущим российского футбола. «Единственный раз, когда мне что-то объяснял тренер именно перед турниром — это был Гус. В Австрии перед Евро он ко мне подошёл и сказал: «Это твой турнир. Ты должен на нём сыграть достойно, будет для команды польза — сможем чего-то добиться». В остальное время решал тренер по вратарям. Главный тренер занимается командой, тренер по голкиперам занимается с нами. Он должен выбрать из этих кандидатов основного, плюс двух людей, которые будут готовы выйти и помочь в любой момент. Когда ты начинаешь взрослеть, ты понимаешь, что всё происходит так, как идёт. Ты никогда не будешь выигрывать первое место каждый год. Что касается Сафонова, то не думаю, что у него психологическая травма. Он достаточно хорошо провёл свои два матча на Евро. Рано или поздно в сборную он вернётся. Когда Виталий Кафанов мне звонил и у нас был разговор, то мы обсуждали, что Максименко и Сафонов — это наше будущее. А будущему надо помогать, чтобы они раскрывали свои таланты. У Матвея ещё всё впереди», — сказал Акинфеев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Лена Мисько
«Некий чистый холст, на который мы собираемся написать сборную заново» Андрей Кириленко встретился с Сергеем Базаревичем, чтобы обсудить будущее сборной России. Прозвучали ключевые вопросы: ✅ Стратегия развития главной команды страны ✅ Шорт-лист кандидатов на пост главного тренера ✅ Баланс между внедрением молодежи и результатами https://www.sports.ru/basketball/1100946440-kirilenko-obsudil-s-bazarevichem-plany-po-razvitiyu-sbornoj-rossii.html?utm_source=telegram&utm_medium=nba Базаревич поделился своим видением развития сборной и планами на будущее https://www.sports.ru/basketball/1100946731-sergej-bazarevich-nado-popytatsya-sdelat-perezagruzku-sbornoj-rossii-m.html?utm_source=telegram&utm_medium=nba
Максим Комаров
Бельгийский защитник Максимилиано Кофрие дал комментарий по поводу своего перехода в московский «Спартак». «Если бы я не зацепился за этот шанс, то сегодня жалел бы и задавал себе тысячу вопросов. Такая возможность выпадает раз в жизни. Переход в «Спартак» – это трансфер всей моей жизни. Не хочу говорить ничего плохого про бельгийский футбол, где я не знал, что такое играть в топ-клубе, но «Спартак» – это совершенно другой мир. Разница во всём – инфраструктура, работа клуба, темп на тренировках. В «Спартаке» всё сделано так, чтобы игрок мог сосредоточиться исключительно на футболе и не думать ни о чем другом», — приводит слова Кофрие газета La Province.
Максим Комаров
Рад за Кауфрие! И за «темп на тренировках». А говорят, мол, у нас футбол не такой, не интенсивный)
Лена Мисько
❗️Сборная Израиля по художественной гимнастике отказалась от участия в чемпионате мира. Тренер сборной Элла Самофалова заявила, что решение не ехать на ЧМ не связано с последствиями скандала с судейством на Олимпийских играх, где Линой Ашрам обошла Дину Аверину в индивидуальном многоборье, уронив ленту.
Лена Мисько
Шапи & Игнатьев - давай до свидания! Иван Игнатьев был едва ли не самым подающим надежды и талантливым игроком в краснодарской академии. Потом его за большие деньги купил Рубин, но даже Слуцкий не смог ничего поделать с "трудным ребенком". Думаю, за похороны своей карьеры Игнатьев вполне помимо себя самого может сказать спасибо своему агенту Алану Агузарову. Сегодня же должен случиться еще один трансфер клиента Агузарова - еще одного краснодарского таланта, в определенный момент решившего, что он куда круче, чем его оценивают в клубе. Карп пишет, что Шапи Сулейманов перейдет в какую-то турецкую пердь. Но это неточно. Вот тут Макс Алланазаров пишет, что есть вариант с другой пердью. А борется с двумя турецкими пердями за многообещающего игрока аж сам Ахмат! Вот так выход карьеры на новый уровень! Просто бинго! @booboobooh
Лена Мисько
Реальность: Шапи перешел в ФК Гирхерблятьспор, который в этом сезоне вышел в высший дивизион чемпионата Турции🤦‍♂️
Лена Мисько
[Первоспортивный] ЦСКА и Локомотив — что за внезапная история любви Больше всех в РПЛ в это трансферное окно потратил Локомотив (30,2 млн. евро). Меньше всех – Уфа (0 евро), у клуба финансовые проблемы. Предпоследнее место у ЦСКА (170 тысяч евро за Максима Мухина, который перешёл к армейцам из Локомотива). При этом треть средств (12 млн евро), которые потратили железнодорожники. ушли в ЦСКА: — Константин Марадишвили (https://www.transfermarkt.ru/konstantin-maradishvili/profil/spieler/535974) (21 год, опорный полузащитник), стоимость трансфера: 7 млн. евро, при рыночной в 2,5 млн. евро (данные transfermarkt), в прошлом сезоне: 26 игр, гол и голевая передача. — Наир Тикнизян (https://www.transfermarkt.ru/nair-tiknizyan/profil/spieler/461701) (22 года, левый защитник) , стоимость трансфера: 5 млн. евро, при рыночной в 1,8 млн. евро (данные transfermarkt), в прошлом сезоне: 28 игр, 2 гола. В Локомотиве придётся выигрывать конкуренцию у Рыбуса, что пока не удаётся сделать. Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев в своём интервью (https://sport--express-ru.turbopages.org/sport-express.ru/s/football/rfpl/reviews/gendirektor-cska-roman-babaev-kak-uhodil-vlashich-pochemu-maradishvili-prodali-v-loko-vernetsya-li-zhirkov-intervyu-1831276/) СЭ сказал, что и Марадишвили, и Тикнизян изъявили желание покинуть клуб, несмотря на попытки армейцев улучшить условия контракта. Клуб решил продать игроков за достойную компенсацию. Несмотря на то, что в недавнем товарищеском матче оба тренера выпустили на поле в основном молодёжь и игроков запаса, команда Марко Николича одержала победу. Наир Тикнизян мог стать автором голевой передачи, если бы не фол на Максиме Петрове и последующий пенальти в ворота Владислава Торопа. У армейцев есть деньги на усиление состава, но времени практически не осталось. Вопрос по Саму Кастильехо из Милана остаётся открытым. Даже с учетом того, что за футболистов с паспортом в условиях лимита на легионеров переплачивают — Локомотив отдал за Тикнизяна с Марадишвили сумасшедшие деньги по меркам РПЛ. Действия команды Гинера также трудно объяснимы: зачем усиливать прямого конкурента за еврокубки, отдавая своих воспитанников? Не секрет, что Александр Плутник — председатель совета директоров Локомотива и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» входил в совет директоров ЦСКА, свой пост он покинул в декабре 2020 года. В 2022 году ВЭБ.РФ, которому принадлежит 75% акций армейского клуба, войдет в капитал (https://tass-ru.turbopages.org/tass.ru/s/ekonomika/10375675) «РЖД», выкупив акции компании на 82 млрд рублей. Кстати Максим Орешкин, который возглавляет совет директоров ЦСКА, — член наблюдательного совета ВЭБ.РФ. Трансферную политику и взаимодействие команд можно объяснить сотрудничеством руководства клубов между собой на высшем уровне, хотя и здесь возникает много вопросов.
Лена Мисько
Gretzky-Opex, [07.09.21 16:06] Страшнее дня, как у болельщика, у меня в жизни не было. У нас незадолго до этого погиб товарищ. Мы как раз делали программу в память о нем. Делали с его близким другом Валерой. А Валера – такой фанат Локомотива, каких еще поискать, конечно. Он в Ярославле окончил театральное, прирос и к этом городу и к клубу, ходил на все матчи, которые мог физически посмотреть, а уж по телеку не пропустил, наверное, вообще ни одной трансляции. И вот мы работаем, пишем программу о погибшем друге и тут - это сообщение… Надо было видеть лицо человека, у которого за несколько дней весь мир рухнул. Ближайший друг, родная команда… Валере незадолго до этого дня сон приснился. Падает самолет! Дважды повторилось это сновидение! Даже вслух мне об этом говорил. ....Я сейчас посмотрел еще раз видео с прерванного матча Салавата и Атланта. С тех пор 10 лет не играли в хоккей в России 7 сентября. На пленке мелькают знакомые лица – кого-то уже и в живых нет. И Атланта нет… Я к Александру Иванычу Медведеву отношусь сложно. Он бывал порою слишком экстравагантен, увлекался проектами и прожектами. Хотя всегда делал это искренне. Но в те минуты, он вроде бы и не сказал ничего особенного, а всё равно нашел правильную ноту – и без слез эти кадры смотреть невозможно. Берегите себя, берегите друзей, берегите всех, кто вокруг вас! …Я очень жду того дня, когда Локомотив снова выиграет титул. Это обязательно случится. Этого не может не случиться! ПС. А Валерка как раз сейчас работает на озвучке фильма про "Локо". С Ромой Скворцовым. Вы же помните про Романа и его историю... У него тоже был свой самолет... https://youtu.be/-D2e_RKRs9g
Лена Мисько
https://www.youtube.com/watch?v=rLaRb9WftiQ
Лена Мисько
Тяжелый день. Десятилетие трагической гибели хоккейного "Локомотива" до сих отзывается в памяти миллионов болельщиков. Сегодня о "Локо" будут писать и говорить многие, но вот два материала, которые мы посмотрели утром и которые рекомендуем вам: 📍 Фильм Дарьи Тубольцевой (Sport24) с воспоминаниями близких погибших о той команде 📍 Перевод текста The Athletic о семьях тренеров "Локомотива" Игоря Королева и Брэда Маккриммона; (https://sports.ru/tribuna/blogs/iceraccoon/2961321.html)Текст на "Спортсе", кстати, не заканчивается на последней строчке. В комментариях множество историй простых людей о том, как они встретили эту трагедию, как узнали о ней, воспоминания о "Локомотиве", игроках. Читать это не менее сложно, чем слушать семьи, пережившие утрату. Трагедия "Локо" мгновенно стала коллективной отчасти из-за того, что в спортивной России происшествий такого рода и такого масштаба не происходило очень давно, отчасти из-за нарастающей популярности социальных сетей. Специально проверил "ВК" за тот день — сообщения, переписки, репосты — все о "Локомотиве". Сегодня нынешний ярославский "Локо" впервые сыграет в матче КХЛ именно в день трагедии. Против минского "Динамо" — того самого, к которому тот "Локо" не долетел. Не представляю, как тяжело в этот момент будет болельщикам, детям, женам, родителям погибших ребят. Но и это — часть дани памяти, которую стоит отдать "Локомотиву". https://www.youtube.com/watch?v=-yczNZE4ou0 Самая жуткая трагедия в истории хоккея / Фильм памяти ярославского «Локомотива»
Лена Мисько
Поздравляем экс-хавбека «Спартака» де Зеува со свадьбой 38-летний хавбек из Нидерландов женился на девушке Даниэлле. У пары есть дочь (2014 г.р.) и сын (2018).
Лена Мисько
Резиуан Мирзов перешел на правах аренды в москвоские «Химки» (Чемпионат).
Лена Мисько
в субботу против нас играет!
Лена Мисько
РУЙ СКАЗАЛ МИРЗОВУ, ЧТО ТОТ ЕМУ НУЖЕН, МЕЛЕЖИКОВ — ЧТО ИГРАТЬ БУДЕТ МАЛО Подробности главной спартаковской аренды лета 2021 года. Мясной Карп и Столичная ЕвроСтавка докладывают (https://eurostavka.ru/news/football/spartak-budet-platit-mirzovu-zarplatu-popolam-s-himkami-vitoriya-skazal-chto-igrok-emu-nuzhen): как правильно первым сообщил Панк (https://t.me/punkinside/834) — 28-летний вингер «Спартака» Резиуан Мирзов перешел в «Химки» на правах бесплатной аренды до конца сезона. Теперь это уже официально. От себя добавим (https://eurostavka.ru/news/football/spartak-budet-platit-mirzovu-zarplatu-popolam-s-himkami-vitoriya-skazal-chto-igrok-emu-nuzhen), что зарплату ему будут платить поровну: 50 на 50. Плюс 11 сентября по договоренности между клубами — он НЕ сыграет с красно-белыми на «Открытии» в красно-черном, но в матче последнего 30 тура в Химках 21 мая принять участие сможет. Также, по нашей ЕвроСтавочной инфе (https://eurostavka.ru/news/football/spartak-budet-platit-mirzovu-zarplatu-popolam-s-himkami-vitoriya-skazal-chto-igrok-emu-nuzhen), в личной беседе с игроком пока еще главтренер красно-белых Руй Витория убедил футболиста, что тот ему нужен. Однако гендир «Спартака» Евгений Мележиков сообщил Мирзову, что у него будет МАЛО игрового времени в оставшейся части сезона. Это, по сути, подтвердил Зеленый (https://t.me/srochnosport/4292). Вероятно, это НЕ самостоятельное решение Жени, а воля свыше — от Царицы с её 10-процентным итальянским тигренком. В итоге, «Спартак» потерял полезного парня и подписал в это трансферное окно лишь одного Антифриза Кофрие. Как вам селекция по Царице — дух захватывает? Источник: Eurostavka (https://eurostavka.ru/news/football/spartak-budet-platit-mirzovu-zarplatu-popolam-s-himkami-vitoriya-skazal-chto-igrok-emu-nuzhen)
Лена Мисько
что значит Мирзов НЕ СЫГРАЕТ 11.09 против «Спартака». Клубы договорились о совместном решении нарушить регламент?
Лена Мисько
Роман Терюшков: Мирзов сможет сыграть против «Спартака». Между клубами нет никакой договоренности Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» рассказал о подробностях аренды Резиуана Мирзова в «Химки» «Мирзов сможет сыграть против «Спартака» 11 сентября. Между клубами нет никакой договоренности, что Резиуан пропустит встречу. Если Мирзов готов будет играть — он выйдет на поле»

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