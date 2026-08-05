В оккупированной Киевом части ДНР расширили зону принудительной эвакуации (КАРТА)

В оккупированной Киевом части ДНР расширили зону принудительной эвакуации. Донецкая Облвоенадминистрация сообщила о расширении зоны принудительной эвакуации детей в Краматорске и соседних населённых пунктах.
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