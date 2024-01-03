Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • лидия кошель
    Сколько можно слышать об этих имигрантов пора навести порядок и выслать всю эту шваль из страны. А если они получили ...Мигранты открыли ...
  • Елена Елена
    Я бы добавила- мигрантов. Их надо лишать гражданства и выселять из России.Мигранты открыли ...
  • Виктор Рыбаков
    В русской избе давно пора навести порядок,вымести сор,выгнать клопов и тараканов!Мигранты открыли ...

Спутниковый археолог разглядел во льдах Антарктиды оттаивающий древний город

Спутниковый археолог разглядел во льдах Антарктиды оттаивающий древний город

Исследователь объявил, что обнаружил древний город в Антарктиде. По словам специалиста по археологии с использованием спутниковых данных, это таинственное поселение начало медленно выходить из-под многовекового снега и льда, возможно благодаря глобальному потеплению.

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