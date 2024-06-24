Певец Александр Серов считает оборотнями ряд артистов Беларуси из-за событий 2020

Народный артист России Александр Серов в интервью телеканалу «Беларусь 1» выразил свое мнение о белорусских артистах, которые до 2020 года получали награды и звания, а затем начали категорически высказываться против властей.
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