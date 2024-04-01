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Патрушев: Слова Бауэра о готовности к войне с РФ соответствуют политике НАТО

Патрушев: Слова Бауэра о готовности к войне с РФ соответствуют политике НАТО

Заявление главы военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) Роба Бауэра о том, что организация готова к открытому военному противостоянию с Российской Федерацией, соответствует натовской политике.

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