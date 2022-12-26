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Эксперт рассказал об экологическом наследстве России от СССР

Эксперт рассказал об экологическом наследстве России от СССР

В честь столетия со дня образования Советского Союза «Известия» разбирались, какое экологическое наследство Россия получила от СССР, как решает проблемы из прошлого и как развивает гражданские и общественные инициативы, появившиеся в те времена.

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