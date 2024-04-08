Маск рассказал о четвертом полете Starship и планах по колонизации Марса

Starship на Марсе, концепт / © SpaceX Основные тезисы из выступления Илона Маска, которое компания SpaceX транслировала в социальной сети X: Во время четвертого испытательного полета Starship попробует «пережить» момент максимального нагрева при входе в атмосферу.
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