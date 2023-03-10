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Первый зампостпреда РФ при ООН Полянский: многие страны не захотели видеть в резолюции ГА «мирный план» Зеленского

Первый зампостпреда РФ при ООН Полянский: многие страны не захотели видеть в резолюции ГА «мирный план» Зеленского

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что при подготовке принятой в феврале антироссийской резолюции ГА ООН многие страны не захотели видеть "мирный план" Владимира Зеленского в тексте.

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