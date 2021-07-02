Комсомольская правда

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Минздрав: Все российские вакцины можно использовать для вакцинации переболевших и ревакцинации

Минздрав: Все российские вакцины можно использовать для вакцинации переболевших и ревакцинации

Несколько дней назад, 29 июня, Минздрав России выпустил Временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19».

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