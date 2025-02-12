🛡 Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.
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🛡 Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.