Профессор Ишевский: турецкие яйца могут отличаться по вкусу от отечественных

А вот разницы в полезных свойствах яиц из разных стран быть не должно.Профессор, доктор технических наук Александр Ишевский рассказал о том, отличаются ли импортные яйца от отечественных по вкусу и составу и не становятся ли они хуже из-за долгой доставки.
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