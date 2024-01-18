Профессор Ишевский: турецкие яйца могут отличаться по вкусу от отечественных

А вот разницы в полезных свойствах яиц из разных стран быть не должно.Профессор, доктор технических наук Александр Ишевский рассказал о том, отличаются ли импортные яйца от отечественных по вкусу и составу и не становятся ли они хуже из-за долгой доставки.