Автоинспекторы Кабардино-Балкарии приняли участие в благотворительном концерте посвященном Дню инвалида

Третье декабря — особый день, в этот день во всем мире отмечается Международный день инвалидов. Эта дата в календаре призвана напомнить всем о трудностях, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, призвать всех людей быть восприимчивыми и отзывчивыми, а также вовлечь таких людей в жизнь общества - ещё один важный посыл этого ежегодного события.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Танкисты из группировки войск «Восток» захватили у солдат ВСУ бронетранспортер М-113 прямо с передовой
- В Запорожской области операторы ударных дронов группировки войск «Днепр» уничтожили станцию связи «Старлинк» и несколько блиндажей противника
- В соединениях и частях Тихоокеанского флота на Камчатке состоялись комплексные занятие по безопасности военной службы
Свежие комментарии