Звезда пленительного Техаса: раскол в США усугубляется

Все-таки как удивительно меняется мир. Раньше контрабандисты – в том числе и те, кто провозил людей – действовали, конечно, по договорённости с пограничниками и полицией, но втёмную, об этом никто не должен был знать.
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