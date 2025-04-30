Врач-терапевт Тим Туитан призвал совершать после еды прогулки с метеоризмом. Такой неожиданный способ поддержать здоровье после 40 лет он предложил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), пишет HuffPost.