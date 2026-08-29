Әлмәт табиблары брошь йоткан 4 яшьлек баланы коткарган

Әлмәт табиблары брошь йоткан дүрт яшьлек баланы коткарган. Бу хакта «Татар-информ» яза. Әлмәт район хастаханәсе матбугат хезмәтендә сөйләүләренчә, бала күкрәк читлеге авыртуга зарланган һәм ашаудан баш тарткан, шулай ук селәгәе бик күп бүленеп чыккан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым