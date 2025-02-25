❗️⚡️Франция может разместить ядерные силы в ФРГ, если ВС США покинут Европу, пишет The Daily Telegraph.
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❗️⚡️Франция может разместить ядерные силы в ФРГ, если ВС США покинут Европу, пишет The Daily Telegraph.