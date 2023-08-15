Неожиданные последствия глобального изменения климата

М

ММ

В конце 90-х читал исследование российского ученого, в котором он доказывал, что выгодоприобретателем глобального потепления является Россия! Не уверен насчет потепления, просто климат меняется и возможно в сторону его глобальной нормализации! Ведь не зря в Арктике найдена пыльца тропических растений. Манго вызревало за полярным кругом! Может пора? Даешь кофе и манго в огородах россиян! А ведь писали, что подмосковные крестьяне возили на рынок в Москву во времена Елизаветы выращенные в своих огородах АНАНАСЫ! У меня дочь готовится: выращивает из семян манго, мандарины, лимоны, гранадиллу, инжир, маракуйю..