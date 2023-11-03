Штамп «Выбыл» будет стоять на всех кандидатах на выборах от партии «Шанс»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня приняла решение, согласно которому комиссии избирательных участков проставят штамп «Выбыл» во всех бюллетенях для всех кандидатов на выборах, выдвинутых Политической партией «Шанс».
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