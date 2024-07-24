«Длинный кулак» России разносит особо важные цели ВСУ

В последнее время в сводках Минобороны все чаще фигурируют сообщения о поражении с помощью ОТРК «Искандер» различных целей на территории противника – от логистических узлов и скоплений живой силы до пунктов управления и эшелонов с техникой.
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