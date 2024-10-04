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Царьград

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Третья мировая началась без объявления: Генерал Гурулёв сказал, где будет первое ядерное применение

Третья мировая началась без объявления: Генерал Гурулёв сказал, где будет первое ядерное применение

Третья мировая война началась без всякого официального объявления. Генерал Андрей Гурулёв обозначил основные театры военных действий и сказал, где будет первое ядерное применение.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Правильно сказано и доходчиво!
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11 час.
ВК
Вад Кук
Еще бы и сделали
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8 час.
Игорь Васиков
В любом случае первые удары по США и Британии. А там уже и по их марионеткам...
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4 час.

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