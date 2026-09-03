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Царьград

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Как распознать уже списанный товар на полке супермаркетов: Обратите внимание на 6 признаков

Как распознать уже списанный товар на полке супермаркетов: Обратите внимание на 6 признаков

Мы привыкли думать, что товар на полке уже прошёл все необходимые проверки и его можно без опасений положить в корзину.

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