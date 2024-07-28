Адвокат мужа Алсу заявил о примирении семьи

Суд по бракоразводному процессу Алсу и Яна Абрамова проходит сегодня. Сегодня состоялось судебное заседание по разводу певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, на котором ни Алсу, ни ее супруг не присутствовали.