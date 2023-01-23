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Смертельное  ДТП: под Ростовом в аварии один человек погиб и четверо пострадали

Смертельное ДТП произошло 22 января в 17:30 на 55 км автодороги «Ростов-Таганрог». В результате аварии один человек погиб и четверо пострадали, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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