Подвиг в Геройском: девять непокорённых советских разведчиков против батальона фашистов

Крымские страницы истории Великой Отечественной войны наполнены яркими примерами героизма. Но есть уникальные эпизоды: в ходе операции по освобождению полуострова от фашистов в 1944 году звания Героя Советского Союза был удостоен весь личный состав подразделения.