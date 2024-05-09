Подвиг в Геройском: девять непокорённых советских разведчиков против батальона фашистов

Крымские страницы истории Великой Отечественной войны наполнены яркими примерами героизма. Но есть уникальные эпизоды: в ходе операции по освобождению полуострова от фашистов в 1944 году звания Героя Советского Союза был удостоен весь личный состав подразделения.
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