В Смоленске сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд "Движение с уважением"

Сотрудники Госавтоинспекции города Смоленска на постоянной основе проводят профилактические рейды среди водителей мототранспорта, в ходе которых проверяют наличие водительских удостоверений и техническую исправность транспорта, а также напоминают о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.

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