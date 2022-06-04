В Смоленске сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд "Движение с уважением"

Сотрудники Госавтоинспекции города Смоленска на постоянной основе проводят профилактические рейды среди водителей мототранспорта, в ходе которых проверяют наличие водительских удостоверений и техническую исправность транспорта, а также напоминают о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.