Полное руководство по выбору входной двери в квартиру: классы защиты, ГОСТ, шумоизоляция, замки, монтаж

Перед покупкой входной двери в квартиру необходимо учесть пять ключевых факторов: материал и толщину стали, класс взломостойкости, уровень шумо- и теплоизоляции, тип замковой системы и качество монтажа.
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