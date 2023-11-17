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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джимми Батлеру не понравилось, что Деннис Смит встал над ним после фола

Джимми Батлеру не понравилось, что Деннис Смит встал над ним после фола

У лидера «Майами» Джимми Батлера по ходу матча с «Бруклином» (122:115) возникли вопросы к защитнику соперника Деннису Смиту.

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