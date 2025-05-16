Россия снова применила «Орешник». Запад растерян и напуган. Это – последний сигнал Киеву

Судя по всему, Россия проверяет в действии “Орешник” перед ударом по Украине, пишет TNI. Западным лидерам следует обратить внимание на испытания этой ракеты — и смириться с тем, что для спасения Украины им нужно идти на переговоры, уверен автор статьи.