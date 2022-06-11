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Томас Бах об отстранении российских спортсменов: «Мы не можем наказывать кого-то только из-за его паспорта. Важно наказать только тех, кто и правда виновен»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах завявил, что организация не наказывала российских спортсменов, когда рекомендовала отстранить их от всех соревнований.

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