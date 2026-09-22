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Творог или сыр: что полезнее для костей на самом деле

В твёрдом сыре кальция может быть в несколько раз больше, чем в твороге — и это далеко не единственный нюанс.

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