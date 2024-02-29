Замглавы Минобрнауки РФ: «Главное в науке и образовании – это люди»

МОСКВА, 29 февраля, ФедералПресс. В среду, 28 февраля, в студии ЭИСИ на международной выставке-форуме «Россия» вышел очередной выпуск программы «Женский взгляд», гостем которого стала заместитель министра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова.
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