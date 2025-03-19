Россия начала сбивать свои беспилотники после введения моратория на удары по энергетике: что произошло в зоне СВО 19 марта

МОСКВА, 19 марта, ФедералПресс. Российские войска сбили 7 своих беспилотников после введения моратория на удары по энергетике Украины, Россия и Украина провели крупный обмен пленными, президент США позвонил Владимиру Зеленскому.
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