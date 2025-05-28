RT узнал детали спасения двух девочек во время резни в Байкальске

RT удалось выяснить истории спасения двух девочек во время резни в Байкальске. Знакомые семьи одной из пострадавших в поножовщине на подростковой вечеринке в Байкальске рассказали RT, что 14-летнюю девочку спас парень её старшей сестры — он вытащил её из летнего домика, где происходила резня, через окно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии