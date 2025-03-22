Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • САША ЛЕПАЕВ
    а где гарант который так заботится о бойцах.или Попов особенный. по чьему то заказу обвинили. не доказали ничего и вс...Зеки на фронт, ге...
  • Елена
    Это издевательство над генералом.Зеки на фронт, ге...
  • Алекс Архипов
    Заговор.Зеки на фронт, ге...

На Запорожскую АЭС Трамп не претендует, но знает, как распорядиться тремя украинскими атомными станциями

На Запорожскую АЭС Трамп не претендует, но знает, как распорядиться тремя украинскими атомными станциями

Борис Марцинкевич: Украина до сих пор продаёт электричество в Европу На фото: Хмельницкая АЭС (Фото: ТАСС) После телефонного разговора Дональда Трампа с Зеленским, последний провел брифинг, на котором исказил содержание беседы и приплёл к этой теме Запорожскую АЭС.

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