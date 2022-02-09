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Pfizer обвиняют в жадности и спекуляции на пандемии коронавируса

Pfizer обвиняют в жадности и спекуляции на пандемии коронавируса

Производителя лекарственных препаратов компанию Pfizer обвиняют в том, что она спекулирует на пандемии и держит в тайне формулы своих препаратов, в то время как производство дженериков на их основе спасло бы множество людей в бедных странах.

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