Pfizer обвиняют в жадности и спекуляции на пандемии коронавируса

Производителя лекарственных препаратов компанию Pfizer обвиняют в том, что она спекулирует на пандемии и держит в тайне формулы своих препаратов, в то время как производство дженериков на их основе спасло бы множество людей в бедных странах.
Производителя лекарственных препаратов компанию Pfizer обвиняют в том, что она спекулирует на пандемии и держит в тайне формулы своих препаратов, в то время как производство дженериков на их основе спасло бы множество людей в бедных странах.
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